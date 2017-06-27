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На трассе Ростов - Таганрог иномарка после ДТП слетела с дороги и врезалась в дерево, погибли два человека

На трассе Ростов - Таганрог иномарка после ДТП слетела с дороги и врезалась в дерево, погибли два человека

На трассе Ростовской области в результате аварии погибли два человека. ДТП произошло 29 июня около 7 часов утра.

По первоначальной информации, на 42-м километре автодороги водитель «Киа Рио» по касательной задел «Опель». После столкновения «Киа» слетела с дороги и врезалась в дерево.
- В результате ДТП два человека погибли, ещё двое с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность движения на месте происшествия.

По факту аварии начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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