На трассе Ростов - Таганрог иномарка после ДТП слетела с дороги и врезалась в дерево, погибли два человека





На трассе Ростовской области в результате аварии погибли два человека. ДТП произошло 29 июня около 7 часов утра.



По первоначальной информации, на 42-м километре автодороги водитель «Киа Рио» по касательной задел «Опель». После столкновения «Киа» слетела с дороги и врезалась в дерево.

- В результате ДТП два человека погибли, ещё двое с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность движения на месте происшествия.



По факту аварии начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.