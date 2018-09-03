На Дону найдена мёртвой женщина, которая полгода назад принесла в больницу мёртвую дочку



Фото: Foto-planeta.com



В Ростовской области найдена мёртвой 38-летняя жительница города Донецка. Полгода назад она принесла в детскую поликлинику свою мёртвую 4-месячную дочку.



В воскресенье, 2 сентября, в Донецке в районе очистных сооружений нашли мёртвую женщину. На теле были следы насилия. Судя по всему, несчастную убили и спрятали тело за городом в колодце.



Труп уже начал разлагаться. Предположительно, смерть наступила около трёх недель назад. Личность погибшей вскоре установили. Ею оказалась именно та женщина, которая в феврале этого года шокировала своим поступком весь персонал детской поликлиники. Ольга К. принесла на приём к врачу свою 4-месячную дочку. Девочка была мертва. На теле малышки даже уже появились трупные пятна.



Накануне жительница Донецка отмечала вместе с подругой День всех влюбленных. Женщина надолго забыла про малютку. Когда мать наконец решила проверить ребёнка, крошка уже не подавала признаков жизни. Дончанка опомнилась и принесла её в больницу. Увидев бездыханное тельце, медики были шокированы.



Как выяснилось, девочка родилась больной. Ей требовались специальный уход и медицинское наблюдение. Но её мать злоупотребляла спиртным и вела разгульный образ жизни. Здоровьем новорожденной дочки она не занималась сама и не пускала в квартиру участкового врача.



После смерти девочки ни привычки, ни окружение женщины не изменились. В середине августа Ольга пропала. Ни знакомые, ни соседи не видели её. Когда в районе очистных было обнаружено тело женщины, появилось предположение, что погибшая – пропавшая Ольга К. Однако это должна была подтвердить экспертиза.



Как ранее писал Rostov.ru, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти жительницы Донецка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск лиц, причастных к смерти женщины.