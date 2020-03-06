ВОЗ: Коронавирус получил характер пандемии



Во Всемирной организации здравоохранения объявили о пандемии коронавируса. Такое заявление 11 марта во время брифинга в Женеве сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



Эксперты уверены, что в ближайшие дни и недели вирус охватит новые страны, ожидается больше случаев заражения и смертей. Хоть коронавирус уже несколько месяцев потрясает мир, он только набирает обороты.



Эпидемия приобретает характер пандемии, когда охватывает территорию целого государства или, как сейчас, почти всего мира. На сегодняшний день количество заражённых – порядка 118 тысяч человек в 114 странах мира. Коронавирус унёс жизни 4 291 человека. В России зарегистрировано 28 случаев заражения, из них два – у граждан Италии и Китая.