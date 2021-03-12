ЖФК «Ростов» в первом матче Суперлиги сыграл вничью с ЦСКА

Игра первого тура женской Суперлиги стала для ЖФК «Ростов» дебютной, первой в командной истории. Клуб был сформирован на базе новошахтинской «Дончанки» и под новым названием играл первый матч. Оппонентом был столичный ЦСКА, чемпион России прошлого сезона.Безоговорочным фаворитом был, конечно, ЦСКА. От ростовской команды никто чудес не ожидал, но «жёлто-синие» дали бой титулованному сопернику. Львиную долю первого тайма ЦСКА владел заметным преимуществом, однако эпизодами «Ростов» играл не хуже. В целом же ростовчанкам везло, что гостьи создали несколько хороших моментов, но не реализовали ни один из них. В нападении у хозяев поля тоже появлялись моменты, однако не везло в завершении атак. После первой половины встречи счёт не был открыт – 0:0.Во второй части вечера преимущество ЦСКА стало ещё более ощутимым, особенно в последние 15-20 минут игры. «Ростов» защищался изо всех сил и всё же вымучил почётную ничью против такого сильного соперника. Итог – 0:0, есть первое набранное турнирное очко в истории ЖФК «Ростов». Лучшим игроком матча в составе «жёлто-синих» стала вратарь Кристина Фёдорова.В следующем туре подшефные Натальи Карасёвой сразятся в Перми со «Звездой-2005». Свой первый матч пермячки свели в ничью - 0:0 - в Красноярске с «Енисеем». Ближайший домашний матч намечен на 27 марта. В этот день «Ростову» предстоит принимать столичный «Локомотив».