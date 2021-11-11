ЖФК «Ростов» уступил в последней домашней игре года

Фото:ЖФК «Ростов»

Последний домашний матч уходящего сезона решено было провести со зрителями. Напомним, до этого все игры проводились в закрытом формате. Победу, увы, одержать не удалось.На первых порах ростовчанки больше атаковали, а временами и вовсе доминировали. Но вот опасности впереди было недостаточно. К середине тайма игра уже была равной. А на 27-й минуте гостьи вышли вперёд – Ксения Шахова, 0:1. Во второй половине встречи подопечные Натальи Карасёвой отчаянно старались матч спасти, но не вышло. За 15 минут до финального свистка «десантницы» забили второй. Итог – проигрыш, 0:2.В других встречах тура «Звезда-2005» (Пермь) победила дома «Локомотив» (Москва) - 1:0, «Енисей» (Красноярск) был сильнее «Рубина» (Казань) - 2:1, ЦСКА (Москва) обыграл в родных стенах «Краснодар» - 2:1, а «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Чертаново» (Москва) разошлись миром - 1:1.В последнем туре «Ростов» сразится в гостях с «Краснодаром». В таблице чемпионата России среди команд Суперлиги подшефные Натальи Карасёвой занимают 5-е место из 10 – 36 очков.