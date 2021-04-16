ЖФК «Ростов» уступил «Рязани-ВДВ»

Для ростовчанок текущий сезон является дебютным в элитном дивизионе отечественного женского футбола. Пока коллективу Натальи Карасёвой не удаётся найти свою игру – всё ещё не одержана первая победа, хотя и есть первое набранное очко. Не вышло выиграть и в этом матче.В первом тайме «жёлто-синие» по игре были не хуже соперника – появлялись моменты, проходили комбинации. В середине тайма Анна Пешкова вывела «Ростов» вперёд. Мяч для команды стал первым в сезоне. Но в концовке первого тайма «Рязань-ВДВ» отыгралась – Анна Синютина, 1:1.В начале второго отрезка встречи Татьяна Краснова вывела «десантниц» вперёд. Ещё несколько минут спустя Ксения Алпатова развила успех команды хозяев, а в середине тайма она же довела разницу до крупной. Чем-то ответить не получилось. Итог – проигрыш «Ростова», 1:4.В турнирной таблице женской Суперлиги ЖФК «Ростов» имеет одно очко и занимает 9-ю строчку из 10. Свой следующий матч дончанки сыграют дома 24 апреля. Соперник – «Енисей» из Красноярска.