ЖФК «Ростов» обыграл «Краснодар» в последнем матче сезона - 3:0

Фото: ЖФК «Ростов».

Первый тайм прошел под диктовку желто-синих. Однако краснодарским спортсменкам долгое время попросту везло. Лишь на 38-й минуте случился давно назревавший гол – Марина Качмазова, 0:1. Во втором тайме «Краснодар» приложил все усилия, чтобы вернуться в игру, но опасности было мало. А вот ростовчанки выдержали несильный напор, а затем расставили все точки над «i». Сначала на 76-й минуте забила Яна Чуб, а в концовке отличилась Надежда Колтакова. Итог – победа 3:0В остальных встречах последнего тура чемпионата Суперлиги в ЦСКА (Москва) обыграл «Локомотив» (Москва) 2:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) дома уступил «Звезде-2005» (Пермь) 1:2, «Рязань-ВДВ» разгромил на выезде «Рубин» (Казань) 5:1, а «Енисей» (Красноярск) уступил дома «Чертаново» (Москва).В финальной турнирной таблице «Ростов» занял 5 место из 10 команд. За 27 матчей подшефные Натальи Карасёвой взяли 11 побед, потерпели 10 поражений и 6 раз разошлись миром – 39 очков. Чемпионом стал «Локомотив», ЦСКА занял второе место, бронзовые медали взял «Зенит».