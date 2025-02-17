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Лучшим игроком ХК «Ростов» в выездной серии признан Степан Урулин

Лучшим игроком ХК «Ростов» в выездной серии признан Степан Урулин
Лучшим игроком ХК «Ростов в выездной серии стал Степан Урулин. О результатах голосования сообщило руководство клуба 17 февраля.

Выездная серия прошла с 11 по 15 февраля. Большинство голосов набрал форвард (57,8%). Он получил 5 (0+5) очков при показателе полезности +3 и совершил четыре блок-броска.

Напомним, ХК «Ростов» с разгромным счетом проиграл «Нефтянику». Команды играли в городе Альметьевске Республики Татарстан. Счет составил 4:1 в пользу соперника.
Фото: ХК «Ростов»
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