Накануне Дня Победы в Ростовской области объявили опасность по БПЛА. Сообщение от РСЧС пришло утром 8 мая.Примерно в 11:00 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Напомним, что минувшей ночью в донском регионе последствия на земле зафиксированы в четырех муниципальных районах. Ущерб был нанесен административному зданию, автомобилям, складским помещениям и десяткам жилых домов. В результате в Мясниковском районе и городе Ростове-на-Дону ввели режим ЧС.