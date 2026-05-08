Накануне Дня Победы в Ростовской области объявили опасность по БПЛА

Накануне Дня Победы в Ростовской области объявили опасность по БПЛА. Сообщение от РСЧС пришло утром 8 мая.

Примерно в 11:00 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Напомним, что минувшей ночью в донском регионе последствия на земле зафиксированы в четырех муниципальных районах. Ущерб был нанесен административному зданию, автомобилям, складским помещениям и десяткам жилых домов. В результате в Мясниковском районе и городе Ростове-на-Дону ввели режим ЧС.
Фото: РСЧС
