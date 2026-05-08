Фото: Дондей

После атаки БПЛА в Мясниковском районе повреждено 50 частных домов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В ночь на 8 мая Ростовскую область атаковали беспилотники. Не обошлось без последствий на земле. В селе Чалтырь зафиксированы повреждения частных домов, а также производственным складским помещениям на промзоне.- Обследование домов продолжается, — добавил глава региона. — Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — добавил Юрий Слюсарь.В городах и районах, которые пострадали в результате падения обломков БПЛА, созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов.