В Ростове-на-Дону установили еще одну «умную» камеру

На Западном в Ростове появилась новая «умная» камера. Ее установили на перекрестке проспекта Стачки и улицы Малиновского 7 мая.

В водительских чатах опасаются, что новая камера будет фиксировать все возможные нарушения. В интернете большую популярность набирают разговоры о штрафах за отсутствие ОСАГО через видеокамеры.

Ранее Rostov.ru сообщал, что в Ростове на Шолохова поставили камеру, которая следит за страховкой и ремнем безопасности у водителей, а также фиксирует превышение скоростного режима.

Однако точной информации по новым камерам пока нет. Более того, данные системы видеонаблюдения хоть и появились на дорогах города, но до сих пор не заработали.

Отметим, что штраф за отсутствие или просроченный полис ОСАГО составляет 800 рублей.
Фото: Дондей.
