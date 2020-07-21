Защитники Плиев и Поярков возвращаются в ФК «Ростов»

Защитники Константин Плиев и Николай Поярков снова будут играть за футбольный клуб «Ростов», сообщила пресс-служба команды. Футболисты возвращаются в донскую столицу после истечения срока арендных договоров с казанским «Рубином».Дальнейшая судьба игроков пока не известна. Московский «Локомотив», за который ранее выступал Поярков, сохранил за собой приоритетное право обратного выкупа. Напомним, «Ростов» приобрел защитника за 300 тысяч евро летом 2019 года, а после отдал в аренду «Рубину». Константин Плиев стал частью донской команды после сборов с «Ростовом» в 2018 году. Казанский клуб арендовал футболиста до конца сезона 2019/20 года.В мае 2020 года 23-летний Константин Плиев и 20-летний Николай Поярков переболели коронавирусом. Первый проходил лечение дома, во Владикавказе, второй был под наблюдением врачей в Казани.