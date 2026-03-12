Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» постепенно теряет зрителей, что подтверждают статистические данные туров Российской Премьер-Лиги.В конце 2025 года на матче с «Локомотивом» (17-й тур) в первой части РПЛ было зафиксировано более 12 тысяч зрителей. В течение предыдущего полугодия средняя посещаемость составляла от 8 до 10 тысяч человек. Однако во второй части чемпионата ситуация ухудшилась. На матчах 20-го тура, включая игру с «Балтикой», стадион посетили лишь 6,9 тысячи человек при общей вместимости 45 тысяч. На Кубке России в игре с «Динамо МХ» присутствовали 7,6 тысячи зрителей.Эти изменения, вероятно, связаны с неудачами команды. Особенно болезненным ударом для болельщиков стал вылет из Кубка страны. Напомним, что в прошлом сезоне «Ростов» дошёл до финала, но уступил ЦСКА.