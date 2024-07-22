Игрок ФК «Ростов» перешел играть за «Хабаровск»

Фото: ФК Ростов

Николай Поярков, защитник футбольного клуба «Ростов», перешёл в СКА «Хабаровск». Об этом стало известно 22 июля.Руководство команд договорилось об аренде 24-летнего футболиста без права последующего выкупа.Отметим, что контракт Пояркова с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2025 года.Николай Поярков начал заниматься футболом в академии московского «Спартака», а затем перешёл в «Локомотив». Он играл в юношеской лиге УЕФА и выступал за «Казанку» в Профессиональной футбольной лиге.В 2019 году Поярков стал игроком «Ростова». Однако сезон-2019/20 он провёл в аренде в «Рубине».