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Игрок ФК «Ростов» перешел играть за «Хабаровск»

Игрок ФК «Ростов» перешел играть за «Хабаровск»
Николай Поярков, защитник футбольного клуба «Ростов», перешёл в СКА «Хабаровск». Об этом стало известно 22 июля.

Руководство команд договорилось об аренде 24-летнего футболиста без права последующего выкупа.

Отметим, что контракт Пояркова с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Николай Поярков начал заниматься футболом в академии московского «Спартака», а затем перешёл в «Локомотив». Он играл в юношеской лиге УЕФА и выступал за «Казанку» в Профессиональной футбольной лиге.

В 2019 году Поярков стал игроком «Ростова». Однако сезон-2019/20 он провёл в аренде в «Рубине».
Фото: ФК Ростов
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