Защитником ФК «Ростов» Поярковым заинтересовался «Зенит»

Футбольный клуб Санкт-Петербурга «Зенит» серьёзно задумался над покупкой донского футболиста Николая Пояркова. Защитник левого фланга «Ростова» попал в список интересующих кандидатов в питерскую команду. Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на источник 23 апреля.Выбор 21-летнего спортсмена объясняется тем, что питерцы собираются улучшить левую защиту на поле. А Николай Поярков как раз подходит для этого. Переговоры о трансфере между «Ростовом» и «Зенитом» начнутся в ближайшее время.Пока не известно, сколько предложит футбольный клуб Петербурга за донского футболиста. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.Николай Поярков начал выступать за ФК «Ростов» в сезоне-2020-2021. До этого молодой спортсмен представлял команды «Локомотив мол», «Казанка» и «Рубин». За свою карьеру он сыграл в 81 матче. В его копилке - один гол и одна голевая передача.