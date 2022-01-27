Защитник ХК «Ростов» Петриков - снова лучший игрок домашней серии

Фото: ХК «Ростов».

Защитник ХК «Ростов» снова отличился в матчах. По итогам зрительского голосования Евгений Петриков стал лучшим игроком домашней серии с 19 по 25 января.Спортсмен оформил дубль в матче против магнитогорского «Металлурга». Две шайбы, забитые в ворота соперников, определили победителя. Ростовчане одолели один из сильнейших клубов второй по значимости хоккейной лиги, который шел без поражений 12 матчей подряд. В игре против «Южного Урала» 27-летний хоккеист открыл счет на 26-й минуте матча. А в первой встрече с «Челметом» Петриков отличился одним из пяти голов, принесшим «Ростову» разгромную победу.За Евгения проголосовали почти 42% болельщиков. На втором месте - вратарь Данил Кудашев (24%). Он отбил все шайбы соперников в матче против «Челмета» и сделал одну голевую передачу. На третьем - нападающий Роман Опалев (19%), который забил два гола и сделал пять эффективных передач.