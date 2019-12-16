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Защитник ХК «Ростов» Лукошин получил серьёзную травму позвоночника

Защитник ХК «Ростов» Лукошин получил серьёзную травму позвоночника
Игрок хоккейного клуба «Ростов» попал в больницу после игры с «Челметом». Матч прошёл 16 декабря и закончился проигрышем «кондоров».

Во втором периоде защитник Павел Лукошин попал под силовой приём. Он налетел на клюшку соперника и получил сильный удар. После падения молодой человек даже не смог самостоятельно подняться, и медики вынесли его на носилках. Со стадиона его сразу доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе «Ростова», у Лукошина диагностировали травму шейного отдела позвоночника. Сейчас он проходит обследование. Павел на время лечения не принимает участия в матчах.

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