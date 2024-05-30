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Защитник ФК «Ростов» Эяд Эль-Аскалани отправится в сборную Египта

Защитник ФК «Ростов» Эяд Эль-Аскалани отправится в сборную Египта
Защитник футбольного клуба «Ростов» Эяд Эль-Аскалани отправится в сборную Египта U-23. Команда планирует провести сборы с 1 по 11 июня. Цель сборов — подготовка к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В рамках подготовки к турниру сборная Египта проведёт товарищеские матчи с командой Кот-д'Ивуара. Встречи запланированы на 7 и 11 июня.

Эяд Эль-Аскалани — воспитанник клуба «Исмаили». В текущем сезоне он провёл 10 матчей за эту команду и отдал одну голевую передачу.
Фото: ФК Ростов соцсети
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