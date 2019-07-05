Встречу «Чайки» и «Факела» перенесли из Ростова в Воронеж



Матч «Факела» с «Чайкой» перенесли из Ростова-на-Дону в Воронеж. Об этом 8 июля сообщили в Футбольной национальной лиге. Изменения в календаре Олимп-первенства ФНЛ-2019/20 коснулись, в общей сложности, пяти клубов. Все они поменялись гостевыми и домашними играми.



Во втором туре, который состоится 13 июля, «Факел» примет донской клуб «Чайка». Ответный матч назначен на 29 октября. Он пройдёт на «Ростов Арене».



Место проведения встреч изменились также у команд «Торпеда Москва», «Текстильщик» и «Краснодар-2».