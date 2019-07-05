Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Встречу «Чайки» и «Факела» перенесли из Ростова в Воронеж

Встречу «Чайки» и «Факела» перенесли из Ростова в Воронеж
Матч «Факела» с «Чайкой» перенесли из Ростова-на-Дону в Воронеж. Об этом 8 июля сообщили в Футбольной национальной лиге. Изменения в календаре Олимп-первенства ФНЛ-2019/20 коснулись, в общей сложности, пяти клубов. Все они поменялись гостевыми и домашними играми.

Во втором туре, который состоится 13 июля, «Факел» примет донской клуб «Чайка». Ответный матч назначен на 29 октября. Он пройдёт на «Ростов Арене».

Место проведения встреч изменились также у команд «Торпеда Москва», «Текстильщик» и «Краснодар-2».

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.