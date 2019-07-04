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Донской клуб «Чайка» впервые проведёт матч первенства ФНЛ

Донской клуб «Чайка» впервые проведёт матч первенства ФНЛ
На «Ростов Арене» состоится встреча ФК «Чайка» и ФК «Чертаново». Для донского клуба это станет первый в истории матч в рамках первенства Футбольной национальной лиги. Игра пройдёт 7 июля и начнётся в 19 часов.

Билеты на трибуны А и С можно купить в кассах «Ростов Арены» или онлайн. Всего для фанатов «Чайки» предусмотрено 24 сектора. Когда игра закончится, шаттлы развезут болельщиков по городу. Евгений Кукуляк станет главным арбитром матча.

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