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Донской клуб «Чайка» проиграл аутсайдеру ФНЛ

Донской клуб «Чайка» проиграл аутсайдеру ФНЛ
Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области проиграл воронежскому «Факелу». Команды провели матч 20-го тура Олимп-Первенства Футбольной Премьер-Лиги. Игра прошла 27 октября в селе Песчанокопском. Перед встречей «Факел» находился на последней строчке таблицы ФНЛ.

Матч с аутсайдером закончился для «Чайки» поражением. Единственный голевой момент песчанокопцы создали на 14-й минуте игры, но не смогли его реализовать. Донские футболисты часто завладевали мячом, проводили много времени возле штрафной линии гостей, но не забили ни одного гола. Замены в составе команды также не принесли результата.

«Факел» же смог воспользоваться шансом. Полузащитник Михаил Петрусёв реализовал пенальти, принеся победу своей команде. Игра закончилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

У «Чайки» будет шанс реабилитироваться в матче с калининградской «Балтикой», который пройдёт 3 ноября.

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