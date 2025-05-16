Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов стал лучшим игроком в матче со «Спартаком»

Фото: Кубок России

В матче между «Ростовом» и «Спартаком», который состоялся 15 мая в Москве в рамках финала Пути регионов Кубка России, победу одержал «Ростов».С самого начала игры команда из Ростова-на-Дону демонстрировала своё превосходство. Они открыли счёт уже в начале матча. Однако «Спартак» смог сравнять счёт. Но «Ростов» был настроен решительно и забил победный гол во втором тайме.В этом матче особенно отличился вратарь «Ростова» Рустам Ятимов. Он блестяще отразил несколько опасных атак соперника.Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ростова» со счётом 2:1. Теперь «Ростов» будет бороться за главный приз Кубка России — Суперфинал, который состоится 1 июня. Соперником станет московский ЦСКА.