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ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в гостевом матче

ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в гостевом матче
ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в гостевом матче. Игра состоялась 20 апреля и стала 25-м туром Российской премьер-лиги.

Уже на 30-й минуте игры нападающий «Ростова» Егор Голенков забил гол после передачи Кирилла Щетинина.

Во втором тайме, на 77-й минуте, Константин Кучаев удвоил преимущество «Ростова», забив второй гол в ворота соперника.

Однако матч не обошёлся без происшествий. На 38-й минуте голкипер «Ростова» Рустам Ятимов неудачно упад на газон. Он потерял сознание, но вскоре пришёл в себя. Его унесли с поля на носилках.
Фото: ФК «Ростов»
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