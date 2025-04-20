Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в гостевом матче. Игра состоялась 20 апреля и стала 25-м туром Российской премьер-лиги.Уже на 30-й минуте игры нападающий «Ростова» Егор Голенков забил гол после передачи Кирилла Щетинина.Во втором тайме, на 77-й минуте, Константин Кучаев удвоил преимущество «Ростова», забив второй гол в ворота соперника.Однако матч не обошёлся без происшествий. На 38-й минуте голкипер «Ростова» Рустам Ятимов неудачно упад на газон. Он потерял сознание, но вскоре пришёл в себя. Его унесли с поля на носилках.