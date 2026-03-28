- Крышу этого надземного перехода ремонтируют не первый раз. В конце прошлого года устанавливали пластины у входа. И вот опять нужно звать рабочих, - сказала одна из местных жительниц, Антонина М.

В Ростове на Северном крышу надземного перехода частично сдуло ветром. Он находится на улице Беляева, вблизи улицы Армянской. На сломанный навес обратили внимание прохожие при переходе проезжей части. Над центром перехода нет пары защитных козырьков. Теперь через зияющие дыры легко проходят лучи солнца и капли дождя.У людей есть сомнения относительно прочности оставшейся части крыши. Ростовчане переживают, что козырьки вскоре может сдуть ветром и упасть кому-нибудь на голову.Причем недовольство вызывает и состояние покрытия перехода. В некоторых местах появились провалы. Частично отсутствуют элементы дорожки для слепых.Так созданное для безопасности место становится небезопасным.