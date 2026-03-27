Более 40 домов останутся без тепла в центре Ростова. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Отключения запланированы на 30 марта с 10:00 до 18:00.
Теплоснабжения будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Волкова, 3, 3/1, 5; ул. Добровольского, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 7, 7/1, 7/5, 2/1; бул. Комарова, 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Пацаева, 13, 15, 15/1, 16/1, 17, 18, 19/1Д, 20, 7/2, 9, 9/1; ул. Борко, 7/1; ул. Творческая, 5, 7, 9; ул. Пацаева, 11.
Подачу коммуникации временно прекратят из-за проведения ремонтных работ на тепловой сети.