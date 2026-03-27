Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Гандболитски ГК "Ростов-Дон" вызваны в состав сборной России

Российская сборная по гандболу примет участие в «Кубке Победы», который пройдёт в Волгограде.

В команду приглашены шесть гандболисток из клуба «Ростов-Дон»: Кристина Кожокарь, Юлия Бабенко, Дарья Стаценко, Екатерина Зеленкова, Анастасия Рябцева и Анастасия Ясницкая.

Эти спортсменки будут участвовать в весенних сборах.

С 6 по 8 апреля тренировки состоятся в Новогорске. После этого донские гандболистки дважды сыграют против белорусских команд.
Фото: ГК Ростов-Дон
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика