Гандболитски ГК "Ростов-Дон" вызваны в состав сборной России

Российская сборная по гандболу примет участие в «Кубке Победы», который пройдёт в Волгограде.В команду приглашены шесть гандболисток из клуба «Ростов-Дон»: Кристина Кожокарь, Юлия Бабенко, Дарья Стаценко, Екатерина Зеленкова, Анастасия Рябцева и Анастасия Ясницкая.Эти спортсменки будут участвовать в весенних сборах.С 6 по 8 апреля тренировки состоятся в Новогорске. После этого донские гандболистки дважды сыграют против белорусских команд.