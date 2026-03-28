Сборная России в составе футболистов «Ростова» обыграла Никарагуа

Сборная России обыграла Никарагуа в товарищеском матче. Игра прошла в Краснодаре 27 марта.В расширенный список игроков были включены двое футболистов «Ростова»: Виктор Мелехин и Илья Вахания.В ходе матча Илья Вахания вышел на поле на 67 минуте игры, Виктор Мелехин остался в запасе. Никто из «желто-синих» забитым голом не отличился.За национальную команду было забито три мяча: Константин Тюкавин из «Динамо», Лечи Садулаев из «Ахмата», Александр Головин из «Монако».Один гол соперники все же смогли отыграть. Однако на результат встречи это не повлияло. Итоговый счет составил: 3:1.Напомним, сборная России проводит пока только товарищеские встречи. В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) запретили национальной российской команде и российским клубам участвовать в турнирах под своей эгидой. Сборная не может выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.