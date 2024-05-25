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Правый защитник футбольного клуба «Ростов» был признан лучшим игроком Кубка России

Правый защитник футбольного клуба «Ростов» был признан лучшим игроком Кубка России
Правый защитник футбольного клуба «Ростов» был признан лучшим игроком Кубка России. Об этом сообщили в социальных сетях FONBET Кубка России.

Согласно опросу, в футбольном сезоне — 2023/2024 игрок «желто-синих» набрал наибольшее количество голосов среди всех своих соперников. За 20-летнего Андрея Ланговича проголосовали 35% болельщиков.

В борьбе за звание «Лучшего правого защитника» участвовали футболисты из 10 различных клубов. В топ-5 вошли:
Адольфо Гайич из ФК «ЦСКА» — 22%, Дмитрий Рыбчинский из «Балтики» — 13%, Игорь Денисов из «Спартака» — 12%, Илья Самошников из «Локомотива» — 8%.

Андрей Лангович является воспитанником академии ФК «Ростов». Свой дебют в молодёжном первенстве он совершил 29 февраля 2020 года в гостевом матче против «Ахмата». Он также сыграл в шести матчах за основную команду на сборе в январе-феврале 2021 года. В апреле 2021-го он провёл три матча в рамках сезона ЮФЛ-2020/21.
Фото: FONBET Кубка России.
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