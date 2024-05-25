Фото: FONBET Кубка России.

Правый защитник футбольного клуба «Ростов» был признан лучшим игроком Кубка России. Об этом сообщили в социальных сетях FONBET Кубка России.Согласно опросу, в футбольном сезоне — 2023/2024 игрок «желто-синих» набрал наибольшее количество голосов среди всех своих соперников. За 20-летнего Андрея Ланговича проголосовали 35% болельщиков.В борьбе за звание «Лучшего правого защитника» участвовали футболисты из 10 различных клубов. В топ-5 вошли:Адольфо Гайич из ФК «ЦСКА» — 22%, Дмитрий Рыбчинский из «Балтики» — 13%, Игорь Денисов из «Спартака» — 12%, Илья Самошников из «Локомотива» — 8%.Андрей Лангович является воспитанником академии ФК «Ростов». Свой дебют в молодёжном первенстве он совершил 29 февраля 2020 года в гостевом матче против «Ахмата». Он также сыграл в шести матчах за основную команду на сборе в январе-феврале 2021 года. В апреле 2021-го он провёл три матча в рамках сезона ЮФЛ-2020/21.