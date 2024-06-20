Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Футбольный клуб «Ростов» выкупил вратаря Хидайета Ханкича за 9 миллионов рублей

Футбольный клуб «Ростов» выкупил вратаря Хидайета Ханкича за 9 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» приобрёл Хидайета Ханкича за 9 миллионов рублей, о чём было объявлено в социальных сетях клуба.

Соглашение между «жёлто-синими» и вратарём будет рассчитано на два года с возможностью продления, если обе стороны будут довольны сотрудничеством.

Ранее сообщалось, что клубы «Ботев» и «Ростов» договорились о переходе Ханкича. Сумма трансфера составила 100 тысяч евро, и сделка успешно состоялась.

Ханкич впервые появился на поле в составе команды «Млада Болеслав» в чешской первой лиге в 2014 году в матче против пражской «Спарты». В 2019 году он перешёл в клуб Первой лиги «Ботошани», а в 2021 году стал игроком «Ботева Пловдива».
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.