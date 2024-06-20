Футбольный клуб «Ростов» выкупил вратаря Хидайета Ханкича за 9 миллионов рублей

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» приобрёл Хидайета Ханкича за 9 миллионов рублей, о чём было объявлено в социальных сетях клуба.Соглашение между «жёлто-синими» и вратарём будет рассчитано на два года с возможностью продления, если обе стороны будут довольны сотрудничеством.Ранее сообщалось, что клубы «Ботев» и «Ростов» договорились о переходе Ханкича. Сумма трансфера составила 100 тысяч евро, и сделка успешно состоялась.Ханкич впервые появился на поле в составе команды «Млада Болеслав» в чешской первой лиге в 2014 году в матче против пражской «Спарты». В 2019 году он перешёл в клуб Первой лиги «Ботошани», а в 2021 году стал игроком «Ботева Пловдива».