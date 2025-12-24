Новости
Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич перешла в «Звезду»

Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Грацкевич отправилась в аренду в «Звезду». Об этом проинформировала пресс-служба донской команды.

На время до конца сезона Суперлиги 2025/26 годов Грацкевич будет выступать за команду из Звенигорода. Сама спортсменка поделилась своими впечатлениями о переходе и выразила благодарность всем членам клуба за два незабываемых года.

Юлия Грацкевич родом из Белоруссии. Присоединилась к ростовскому клубу летом 2023 года. С тех пор она неоднократно признавалась лучшим игроком матча и месяца. В 2025 году Юлия стала обладательницей Кубка России и Суперкубка.
Фото: ГК Ростов-Дон
