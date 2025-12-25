Суд конфисковал имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области на 600 млн
Суд конфисковал имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области на 600 млн рублей. Об этом заявила Генеральная прокуратура России 24 декабря.
Владимир Окунев, занимавший должность заместителя губернатора Ростовской области, был уличен в незаконном обогащении на 600 млн рублей. В этом ему помогала главный бухгалтер «Ростовавтодора» Светлана Шаповалова.
В 2016 году они создали компании «Транснеруд-Юг» и «Строитель», приобрели более 30 грузовиков и полуприцепов на подозрительные средства. Эти фирмы и транспорт были оформлены на родственников, которые не могли позволить себе такие покупки.
Компании участвовали в тендерах и выигрывали контракты. После ухода с должности Окунев продолжал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Шаповалова стала его заместителем.
Для легализации незаконных доходов они покупали дорогие автомобили и недвижимость в Москве, Ростове-на-Дону и области. Генпрокуратура потребовала конфисковать все незаконно нажитые активы.
В бюджет перешли 36 объектов недвижимости, включая пять элитных квартир, а также 25 автомобилей премиум-класса и грузовиков. С бывших чиновников взыскали более 100 млн рублей. Суд постановил немедленно исполнить это решение.