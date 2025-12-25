Фото: РостовРу

Суд конфисковал имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области на 600 млн рублей. Об этом заявила Генеральная прокуратура России 24 декабря.Владимир Окунев, занимавший должность заместителя губернатора Ростовской области, был уличен в незаконном обогащении на 600 млн рублей. В этом ему помогала главный бухгалтер «Ростовавтодора» Светлана Шаповалова.В 2016 году они создали компании «Транснеруд-Юг» и «Строитель», приобрели более 30 грузовиков и полуприцепов на подозрительные средства. Эти фирмы и транспорт были оформлены на родственников, которые не могли позволить себе такие покупки.Компании участвовали в тендерах и выигрывали контракты. После ухода с должности Окунев продолжал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Шаповалова стала его заместителем.Для легализации незаконных доходов они покупали дорогие автомобили и недвижимость в Москве, Ростове-на-Дону и области. Генпрокуратура потребовала конфисковать все незаконно нажитые активы.В бюджет перешли 36 объектов недвижимости, включая пять элитных квартир, а также 25 автомобилей премиум-класса и грузовиков. С бывших чиновников взыскали более 100 млн рублей. Суд постановил немедленно исполнить это решение.