Новогодние украшения Ростова стали вирусным в интернет-мемом

Фото: соцсцети

В конце декабря 2025 года видео с новогодними украшениями Ростова стало вирусным в сети. Люди под эпичную музыку демонстрируют праздничные декорации.Идея возникла в Москве, где уличные украшения вызывают сильные эмоции. Жители других городов подхватили тренд, снимая свои ёлки под эту музыку. Ростов не остался в стороне.Автор видео показала известные фигуры смешариков напротив кинотеатра «Ростов», украшенные дворы многоэтажек и отдельные композиции. Музыка придаёт ситуации комичности.Кроме того, тренд быстро распространился среди жителей Батайска и Ростова.