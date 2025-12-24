Новости
Новогодние украшения Ростова стали вирусным в интернет-мемом

В конце декабря 2025 года видео с новогодними украшениями Ростова стало вирусным в сети. Люди под эпичную музыку демонстрируют праздничные декорации.

Идея возникла в Москве, где уличные украшения вызывают сильные эмоции. Жители других городов подхватили тренд, снимая свои ёлки под эту музыку. Ростов не остался в стороне.

Автор видео показала известные фигуры смешариков напротив кинотеатра «Ростов», украшенные дворы многоэтажек и отдельные композиции. Музыка придаёт ситуации комичности.

Кроме того, тренд быстро распространился среди жителей Батайска и Ростова.
Фото: соцсцети
