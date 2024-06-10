Валерию Карпину пока не предложили должность главного тренера сборной России
Пока Валерию Карпину не предложили стать главным тренером сборной России. Об этом он сообщил изданию «Чемпионат».
По словам Карпина, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Однако переговоры не привели к подписанию контракта на новый сезон.
Также Карпин рассказал о некоторых деталях: срок действия контракта; состав тренерского штаба; вопрос совмещения работы в сборной и «Ростове».
Несмотря на все сложности, специалист готов продолжать работу сразу на две команды.
Напомним, что Валерий Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов» с 2017 года. В 2021 году он стал тренером сборной России. Его контракт с РФС действует до августа 2024 года.