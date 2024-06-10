Валерию Карпину пока не предложили должность главного тренера сборной России

Фото: ФК Ростов соцсети

Пока Валерию Карпину не предложили стать главным тренером сборной России. Об этом он сообщил изданию «Чемпионат».По словам Карпина, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Однако переговоры не привели к подписанию контракта на новый сезон.Также Карпин рассказал о некоторых деталях: срок действия контракта; состав тренерского штаба; вопрос совмещения работы в сборной и «Ростове».Несмотря на все сложности, специалист готов продолжать работу сразу на две команды.Напомним, что Валерий Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов» с 2017 года. В 2021 году он стал тренером сборной России. Его контракт с РФС действует до августа 2024 года.