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Валерий Карпин назвал лучшего тренера России

Валерий Карпин назвал лучшего тренера России
Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем футбольном тренере в России. По мнению главного наставника «Ростова» и сборной России, им стал Сергей Семак.

- Если я назову кого-то другого, то люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата, — отметил Карпин в интервью «РБ Спорт».


Наставник «Ростова» объяснил свой выбор результатами, которые демонстрирует в данный момент команда из Санкт-Петербурга.

Под началом Семака «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны. В то же время «Ростов» не смог попасть даже в тройку лидеров за последние два года.
Фото: ФК Ростов
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