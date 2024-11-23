Валерий Карпин назвал лучшего тренера России

- Если я назову кого-то другого, то люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата, — отметил Карпин в интервью «РБ Спорт».

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем футбольном тренере в России. По мнению главного наставника «Ростова» и сборной России, им стал Сергей Семак.Наставник «Ростова» объяснил свой выбор результатами, которые демонстрирует в данный момент команда из Санкт-Петербурга.Под началом Семака «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок и пять раз — Суперкубок страны. В то же время «Ростов» не смог попасть даже в тройку лидеров за последние два года.