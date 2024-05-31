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Валерий Карпин не смог выиграть гонку за звание лучшего тренера футбольного сезона - 2023-2024

Валерий Карпин не смог выиграть гонку за звание лучшего тренера футбольного сезона - 2023-2024
Валерий Карпин не смог выиграть гонку за звание лучшего тренера футбольного сезона - 2023-2024. Итоги подвёл телеграм-канал FONBEN Кубок России.

В голосовании участвовали десять тренеров: Сергей Игнашевич («Балтика»), Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («ЦСКА»), Славиша Йоканович («Динамо»), Роман Шаронов (2Drost), Андрей Талалаев («Химки»), Алексей Поддубский («СКА-Хабаровск»), Александр Григорян («Динамо-Владивосток»), Олег Василенко («Форте»).

Победителем стал Сергей Игнашевич, набравший 38% голосов болельщиков. По результатам опроса он вошёл в тройку аутсайдеров с 5% голосов.

Отметим, что в марте Валерий Карпин был признан «Лучшим тренером месяца». За него проголосовали 48% болельщиков.
Фото: ФК Ростов соцсети
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