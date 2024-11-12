В Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ примет участие футбольный клуб «Ростов»

Фото: ФК Ростов

В феврале 2025 года Российская Премьер-Лига, генеральный партнёр РПЛ Winline, проведет третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. Шесть команд отправятся на товарищеские матчи в Абу-Даби, в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.Участие примут российские футбольные клубы: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Ростов». Отметим, что победителем обоих Winline Зимних кубков РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».В истории турнира самыми результативными игроками являются Николай Комличенко из «Ростова», Антон Зиньковский и Михаил Игнатов из «Спартака». Каждый из них забил по три мяча.