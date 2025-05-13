В Ростовской области введен красный уровень концентрации пыльцы пшеницы

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области отмечен высокий уровень концентрации злакового аллергена. Об этом стало известно из региональной карты пыльцы.Особенно высокая активность наблюдается в Сальском, Пролетарском, Семикаракорском, Мартыновском, Веселовском и Багаевском районах. В этих районах у местных жителей могут начаться аллергические реакции.В Кагальницком и Цимлянском районах активность пыльцы была умеренной.В ближайшие дни ожидается дальнейшее еще большее увеличение концентрации. Сезон активности злаковой пыльцы начинается в середине мая и продолжается до середины октября.