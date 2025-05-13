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В Ростовской области введен красный уровень концентрации пыльцы пшеницы

В Ростовской области введен красный уровень концентрации пыльцы пшеницы
В Ростовской области отмечен высокий уровень концентрации злакового аллергена. Об этом стало известно из региональной карты пыльцы.

Особенно высокая активность наблюдается в Сальском, Пролетарском, Семикаракорском, Мартыновском, Веселовском и Багаевском районах. В этих районах у местных жителей могут начаться аллергические реакции.

В Кагальницком и Цимлянском районах активность пыльцы была умеренной.

В ближайшие дни ожидается дальнейшее еще большее увеличение концентрации. Сезон активности злаковой пыльцы начинается в середине мая и продолжается до середины октября.
Фото: Ростов.ру
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