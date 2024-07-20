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Футбольный клуб «СКА Ростов» усилил свой состав новым вратарем

Футбольный клуб «СКА Ростов» усилил свой состав новым вратарем
Футбольный клуб «СКА Ростов» усилил свой состав новым вратарем. Об этом стало известно из социальных сетей ростовской медиалиги 19 июля.

28-летний Александр Шепляков — чемпион 4-го сезона Winline Медийной футбольной лиги в составе «Титана». Он является воспитанником смоленского футбола и начинал свою карьеру в местной команде «Днепр». За свою карьеру футболист неоднократно менял футбольные клубы.

В 2018 году он подписал контракт с клубом Премьер-Лиги «Ахмат». В сентябре 2019 года, будучи свободным агентом, перешёл в московское «Динамо» и был включён в заявку клуба на сезон вне регистрационного периода.

В марте 2020 года Александр заключил соглашение с казахстанским «Окжетпесом». В феврале 2021-го переехал в Смоленск, в сентябре этого же года стал игроком «Луки-Энергии». В 2022-м выступал за медиафутбольный клуб «Деньги».
Фото: СКА Ростов
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