Фото: СКА Ростов

Футбольный клуб «СКА Ростов» усилил свой состав новым вратарем. Об этом стало известно из социальных сетей ростовской медиалиги 19 июля.28-летний Александр Шепляков — чемпион 4-го сезона Winline Медийной футбольной лиги в составе «Титана». Он является воспитанником смоленского футбола и начинал свою карьеру в местной команде «Днепр». За свою карьеру футболист неоднократно менял футбольные клубы.В 2018 году он подписал контракт с клубом Премьер-Лиги «Ахмат». В сентябре 2019 года, будучи свободным агентом, перешёл в московское «Динамо» и был включён в заявку клуба на сезон вне регистрационного периода.В марте 2020 года Александр заключил соглашение с казахстанским «Окжетпесом». В феврале 2021-го переехал в Смоленск, в сентябре этого же года стал игроком «Луки-Энергии». В 2022-м выступал за медиафутбольный клуб «Деньги».