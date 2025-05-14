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На трассе М-4 в Ростовской области синоптики прогнозируют дожди

На трассе М-4 в Ростовской области синоптики прогнозируют дожди
На трассе в Ростовской области синоптики прогнозируют дожди. Информацию об этом сообщили в «Автодоре» 14 мая.

По данным специалистов, местами на трассе пройдут дожди. Столбики термометров в регионе ночью достигнут отметки +7…+12 градусов, местами – до +4 градусов, а по северу и западу – до +1. Днем потеплеет до +16…+21 градуса.

Водителям в этот период необходимо быть внимательнее. Нужно соблюдать дистанцию на дороге и скоростной режим. Пешеходам необходимо убрать все ненужное из рук на «зебре».
Фото: DonDay
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