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За отсутствие горячей воды на Орбитальной в Ростове накажут «Теплокоммунэнерго»

За отсутствие горячей воды на Орбитальной в Ростове накажут «Теплокоммунэнерго»
В отношении АО «Теплокоммунэнерго» возбудили дело об административном правонарушении из-за отсутствия горячей воды в домах №74 и 74/1 по улице Орбитальной в Ростове-на-Дону.

После завершения отопительного сезона в городе традиционно проводятся гидравлические испытания. Однако жителям домов №74 и 74/1 не повезло — сети на их участке оказались в крайне изношенном состоянии. Работники ресурсоснабжающей организации не успевали устранять одни порывы, как появлялись новые. В результате из-за постоянных аварий испытания затянулись на месяц.

Жители домов были вынуждены провести все майские праздники без горячей воды. В итоге они решили привлечь внимание общественности к проблеме. Утром 12 мая около десяти жильцов вышли к разрытому участку теплотрассы. На место происшествия прибыли глава администрации Ворошиловского района, представители ресурсоснабжающей организации и прокуратуры.

Благодаря привлечению дополнительных сил, порыв был устранён, и вода в домах появилась уже к вечеру того же дня. Однако к ресурсоснабжающей организации всё ещё есть вопросы.

Прокуратура города Ростова-на-Дону держит на контроле вопросы обеспечения населения коммунальными услугами. В отношении АО «Теплокоммунэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», было внесено представление, - сообщили в прокуратуре Ростова.


Эта статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей, а на юридические лица — от 5000 до 10000 рублей.
Фото: Соцсети.
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