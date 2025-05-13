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На Дону зарегистрированы два случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой

На Дону зарегистрированы два случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о выявлении двух подтвержденных случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Ростовской области.

- В Дубовском и Песчанокопском районах области лабораторно подтверждены два случая заражения КГЛ, – говорится в официальном заявлении ведомства.

По данным, предоставленным Роспотребнадзором, за период с начала 2025 года по 13 мая этого же года в медицинские организации обратились 1 505 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди обратившихся за медицинской помощью – 645 детей, не достигших 14-летнего возраста.

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) представляет собой острое вирусное заболевание, относящееся к категории особо опасных инфекций с природной очаговостью. Характеризуется выраженной интоксикацией организма, поражением сосудистой системы и нарушением свертываемости крови, что приводит к развитию кровотечений различной интенсивности.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, крайне важно извлечь его как можно скорее. Лучшим вариантом будет обратиться за профессиональной помощью в ближайшее медицинское учреждение, например, в травмпункт или поликлинику, где паразит будет удален квалифицированным специалистом, а затем отправлен на анализ в лабораторию.

Если же обращение к врачу невозможно, необходимо самостоятельно извлечь клеща, приложив все усилия для максимально оперативного выполнения этой процедуры. Для этого можно использовать пинцет или специальные приспособления для удаления клещей, которые можно приобрести в аптеках.
Фото: Роспотребнадзор РО
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