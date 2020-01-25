В топ-3 бомбардиров сезона попал игрок «Ростова» Шомуродов



Игрок футбольного клуба «Ростов» попал в топ-3 лучших бомбардиров сезона Российской Премьер-Лиги. В тройке сильнейших нападающих оказался узбекистанский спортсмен Эльдор Шомуродов.



На счету 24-летнего футболиста — 10 голов в первой части сезона-2019/2020. Также он занимает второе место по количеству ударов в створ (25). Эльдор провёл больше всех единоборств (366) и сделал четыре голевые передачи.



В конце декабря Шомуродов был признан одним из лучших футболистов России и лучшим футболистом Узбекистана. В августе 2019-го его выбрали лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.



Спортсмен выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Тогда же он дебютировал в чемпионате России. На днях Эльдор Шомуродов продлил контракт с клубом на пять лет.