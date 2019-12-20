Нападающий «Ростова» Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана



Лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году стал игрок ФК «Ростов». Большая часть спортсменов, журналистов и тренеров проголосовали за 24-летнего Эльдора Шомуродова.



Молодой человек обогнал капитана своей национальной сборной Одила Ахмедова. Для Шомуродова эта победа стала первой в карьере, до этого он даже не попадал в топ-3 номинантов.



Эльдор выступает в составе «Ростова» с июля 2017 года. Тогда же дебютировал в чемпионате России. В августе 2019 года он стал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.