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Нападающий «Ростова» Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана

Нападающий «Ростова» Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана
Лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году стал игрок ФК «Ростов». Большая часть спортсменов, журналистов и тренеров проголосовали за 24-летнего Эльдора Шомуродова.

Молодой человек обогнал капитана своей национальной сборной Одила Ахмедова. Для Шомуродова эта победа стала первой в карьере, до этого он даже не попадал в топ-3 номинантов.

Эльдор выступает в составе «Ростова» с июля 2017 года. Тогда же дебютировал в чемпионате России. В августе 2019 года он стал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.

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