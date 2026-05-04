В центре Ростова-на-Дону просят восстановить разрушенный фонтан

В Ростове-на-Дону просят восстановить разрушенный фонтан. Жалоба появилась 2 мая на сайте благоустройства.Фонтан расположен между улицей Пушкинской, 145 и жилым домом в переулке Университетском, 79. Его построили в 2006 году. На снимках видно, что от сооружения за 20 лет практически ничего не осталось: литка разрисована, многие элементы разломаны, фонтан наполнен отвалившимися кусками материала. По словам жителей, конструкция не работала с начала его возведения.- С 2013 года я постоянно обращалась в органы власти с просьбой найти хозяина этого фонтана и поддержания его в надлежащем санитарном состоянии. В настоящее время он полностью разрушен, облицовочные плиты отвалились, - сказано в жалобе.Ежедневно на участке гуляют сотни ростовчан. Жители просят восстановить фонтан в ближайшие сроки. Вероятно, первоначально предстоит определить собственника сооружения.