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Бомбардир ФК «Ростов» Шомуродов показал редкое архивное фото

Бомбардир ФК «Ростов» Шомуродов показал редкое архивное фото
Игрок футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов поделился фотографией из детства. Спортсмен опубликовал снимок на своей страничке в «Инстаграме».

Кадр сделан в городе Хина в Узбекистане. Маленький Эльдор стоит с несколькими приятелями и тренером, у каждого на груди — медали, полученные по итогам соревнований по футболу. Шомуродов предложил подписчикам угадать, где он на фото.

Это первый снимок из семейного архива футболиста, который он опубликовал в социальной сети. Ранее он показывал только моменты из своей спортивной жизни, а также, конечно, со своей недавней свадьбы.

Эльдору - 24 года, он родился в Узбекистане, в городе Джаркургане. Шомуродов рос в семье футболистов и с малых лет уже начал заниматься этим видом спорта. С 19 лет стал выступать за основной состав клуба «Машъал», играл за молодёжную (потом и за основную) сборную Узбекистана. Затем был футболистом «Бунёдкора», в 2017-м подписал контракт с «Ростовом». В чемпионате России молодой человек дебютировал в том же году. Недавно Шомуродов продлил контракт с «жёлто-синими» на пять лет.

В 2019 году Эльдор был признан футболистом года в Узбекистане, в августе стал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.

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