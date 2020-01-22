Бомбардир ФК «Ростов» Шомуродов показал редкое архивное фото



Игрок футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов поделился фотографией из детства. Спортсмен опубликовал снимок на своей страничке в «Инстаграме».



Кадр сделан в городе Хина в Узбекистане. Маленький Эльдор стоит с несколькими приятелями и тренером, у каждого на груди — медали, полученные по итогам соревнований по футболу. Шомуродов предложил подписчикам угадать, где он на фото.



Это первый снимок из семейного архива футболиста, который он опубликовал в социальной сети. Ранее он показывал только моменты из своей спортивной жизни, а также, конечно, со своей недавней свадьбы.



Эльдору - 24 года, он родился в Узбекистане, в городе Джаркургане. Шомуродов рос в семье футболистов и с малых лет уже начал заниматься этим видом спорта. С 19 лет стал выступать за основной состав клуба «Машъал», играл за молодёжную (потом и за основную) сборную Узбекистана. Затем был футболистом «Бунёдкора», в 2017-м подписал контракт с «Ростовом». В чемпионате России молодой человек дебютировал в том же году. Недавно Шомуродов продлил контракт с «жёлто-синими» на пять лет.



В 2019 году Эльдор был признан футболистом года в Узбекистане, в августе стал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге.