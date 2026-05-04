Баста отвез жену Елену в небольшое путешествие в Венецию. В социальных сетях появились кадры, сделанные во время прогулки на гондоле.Судя по фотографиям, в этот мини-отпуск супруги отправились без детей. Они вели себя как настоящие туристы и решили прокатиться на гондоле, устроив небольшую фотосессию. Елена была одета в белые брюки и красную рубашку, а Баста - в бежевые шорты и серую ветровку.Поклонники пары в комментариях под фотографиями отметили, что Василий и Елена выглядят очень мило. Некоторые из них написали, что, несмотря на 16 лет совместной жизни, между супругами чувствуется романтика и любовь.Напомним, пара познакомилась в одном из баров, где выступал Баста. Елене понравились его песни, и она подошла к рэперу, чтобы поблагодарить за творчество и попросить разрешения перезаписать некоторые треки. Позже они обменялись номерами, и на следующий день Василий пригласил девушку на свидание. Так начался роман между рэпером и Еленой. Спустя год пара узаконила свои отношения.