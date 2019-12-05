Футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов вошел в топ-3 лучших бомбардиров



Футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов вошел в топ-3 лучших бомбардиров. Результаты нападающих в текущем сезоне опубликовала Российская Премьер-Лига.



По данным Лиги, на втором месте с одинаковым результатом оказались Шомуродов и Александр Соболев из «Крыльев Советов». На счету бомбардиров - 10 голов. Их обошел Артем Дзюба из «Зенита», забивший на один мяч больше. Третьим по итогам сезона стал Крыховяк Гжегож (8 голов).



Эльдор Шомуродов начал карьеру в Узбекистане в клубе «Машъаль». Два года он выступал за «Бунедкор». В 2017 году Шомуродов стал футболистом «Ростова».