В «СКА Ростов-на-Дону» вернулся хавбек
В футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» вернулся ещё один бывший игрок. Команда подписала контракт с 28-летним полузащитников Никитой Васильевым. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе донского ФК.
Спортсмен защищал цвета «армейцев» с 2016-го по 2018 год. За СКА он провёл 38 официальных матчей. Васильев также играл в московском «Торпедо», новороссийском «Черноморце», «Калуге», новгородской команде «Волга-Олимпиец» и ижевском «Зените».
Молодой человек имеет опыт выступления в Футбольной национальной лиге и Российской Премьер-Лиге. Он успел провести несколько игр за молодёжную сборную России.
В прошлом году Никита Васильев играл в Крыму за «Севастополь», ялтинский «Авангард-Инкомспорт» и «Крымтеплицу» из посёлка Молодёжного.
Недавно стало известно, что клуб вернул в свои ряды полузащитника Фархада Гыстарова.