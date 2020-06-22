«СКА Ростов-на-Дону» подписал контракт с новым хавбеком

Новый игрок подписал контракт с футбольным клубом «СКА Ростов-на-Дону». В команду вернулся 25-летний воспитанник «армейцев» Фархад Гыстаров. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.Спортсмен играл за ростовский «СКА» с 2010-го по 2012-й, а также в 2016-м и 2018 годах. Всего он провёл 55 матчей. Также Фархад Гыстаров играл в составе ставропольского «Динамо», азербайджанского «Сумгаите», пятигорского «Машуке» и грузинского «Рустави».Теперь футболист решил вернуться в родную команду. Его контракт рассчитан на год. Договор вступит в силу после того, как молодой человек получил международный трансферный сертификат.