В Ростове-на-Дону прошел семинар по актуальным вопросам закупок по Закону № 223-ФЗ

26 марта в Ростове-на-Дону эксперты закупочной сферы провели семинар «Практика закупок по Закону № 223-ФЗ в 2026 году». Семинар организовала Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) для заказчиков региона. Участники мероприятия рассмотрели уже действующие нормы и предстоящие изменения законодательства, которые начнут действовать в течение года.Семинар начался с приветственного слова, после которого основной экспертный блок программы представил ведущий специалист управления обучения и развития ЭТП ГПБ, сертифицированный преподаватель и эксперт в сфере закупок Александр Тарасов. В своем выступлении он подробно рассмотрел изменения законодательства в закупках по Закону № 223-ФЗ, уделив особое внимание вопросам импортозамещения, изменениям в постановлении Правительства Российской Федерации № 1875 и вопросам подтверждения страны происхождения товара участником закупки. Помимо этого, участники семинара и спикер обсудили обновленные требования к закупке продуктов питания, программного обеспечения, лекарственных препаратов и медицинских изделий. В рамках экспертного блока Александра Тарасова также были разобраны особенности отчетности по национальному режиму, изменения в постановлении Правительства Российской Федерации № 1132 о реестре договоров и практические аспекты применения новых требований.Следующий блок Александр Тарасов посвятил вопросам формирования цены договора по Закону № 223-ФЗ. Участники обсудили влияние изменения ставки НДС на цену договора, допустимость увеличения стоимости договора и учет НДС в договоре, а также применение различных формул цены как инструмента повышения эффективности закупки.Отдельным практическим блоком стала презентация сервисов ЭТП ГПБ, которую провел руководитель отдела регионального развития по ЮФО и ПФО ЭТП ГПБ Александр Синицын. Он представил цифровые решения площадки, ориентированные на повышение прозрачности закупочных процедур, сокращение сроков проведения закупок и удобство работы заказчиков в интернет-пространстве.Представитель УФАС (имя и фамилия) рассказала про практику контроля за закупками по Закону № 223-ФЗ. В ходе обсуждения были рассмотрены типовые нарушения заказчиков, подходы УФАС к их оценке и актуальные вопросы правоприменения в регионе.Следующий тематический блок представил руководитель управления по развитию Торгового портала Виктор Несякин. Он подробно рассмотрел развитие закупок малого объема, новые цифровые механизмы работы с поставщиками и вызовы, с которыми сталкивается бизнес в условиях изменения закупочного процесса.В последнем блоке семинара Александр Тарасов подробно разобрал требования к срокам оплаты договора и порядку оплаты и рассказал об ответственности за нарушение этих сроков и механизмах удержания неустоек из цены договора. Кроме того, спикер и заказчики поговорили о пределах допустимости закупок у единственного поставщика, правоприменительной практике и связанных с этим рисках. Отдельное внимание было уделено вопросам административной ответственности за нарушения в рамках закупок по Закону № 223-ФЗ, включая случаи смягчения и ужесточения ответственности в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, а также новым основаниям для привлечения к ответственности.В ходе семинаров участники активно разбирали спорные кейсы из практики, что позволило детально проработать возможные пути их решения.